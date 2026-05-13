米国独立250周年や秋の中間選挙といった大型イベントを控える中、市場はどう動くのか。世界の分断が意識される今、「継続的な政策テーマ」を持つセクターへ確実に資金が向かっています。複雑な情勢を読み解く金融アナリスト・個人投資家の三井智映子さんに、地政学リスクがもたらす最悪のシナリオを紐解きながら、週末のキャッシュ比率の目安や時間分散の鉄則といった資金管理術などについて語っていただきました。インタビュ