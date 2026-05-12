Image: Shutterstock 2023年6月3日の記事を編集して再掲載しています。 悲報です…。 環境に良い選択として、ペットボトルやプラスチック製の製品を使うとき、何を基準に商品を選んでいますか？生分解性プラスチックの文字を見ると、そんなに値段が変わらないのであれば地球のために…とそちらに手を伸ばすこともあるかもしれません。しかし、そこには複雑な要素が多く絡んでいます。PLOS O