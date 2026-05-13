「窓ぎわに〜〜寝がえりう〜〜って♪」「いいですねぇ！懐かしいね〜〜」窓際でカメラを向けるや、フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が沢田研二の『勝手にしやがれ』の替え歌を口ずさみ、『吉本興業ＨＤ』前会長の大粼洋(ひろし)（72）が即座に合いの手を打つ。実はこの二人、息子同士が同世代という20年来の″盟友″なのだ。ともに業界歴は45年超。芸能界の酸いも甘いも噛み分けてきた「Ｗヒロシ」が大いに語らう。初