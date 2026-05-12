内閣府の調査によれば、多くの高齢者が「自分や家族の医療・介護費用」に不安を抱えています。老後の安心のために「年金額を増やそう」と、70歳まで働き続けたカズヨシさん（仮名・71歳）。年金の繰下げ受給により、本来よりも42％増額された〈月27万円〉の年金を手に入れました。しかし、仕事を辞めてようやく夫婦の時間を大切にしようとした矢先、悲しい現実が待っていたのです。お金のために犠牲にした〈大切なもの〉とは。「こ