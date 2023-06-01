福岡県の母子生活支援施設で3月、幼い姉妹が倒れた状態で見つかり死亡した事件で、長女（4）への殺人容疑で逮捕された母親水沼南帆子容疑者（30）について、県警が13日に次女（3）への殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。調べに、次女の殺害を認める趣旨の供述をしているという。捜査関係者が12日、明らかにした。捜査関係者によると、3月10日未明ごろ、次女三華ちゃんの首を電気コードで絞めるなどし、殺害した疑いが持たれて