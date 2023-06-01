Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の劇中歌を収録したデジタルアルバム『超かぐや姫！』が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、登場16週目にして初の1位を獲得した。【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード今年2月2日付で3位に初登場してから16週連続でTOP10入りしており、累積DL数は1.8万DL（17,950DL）となった。本作には、同映画のメインテーマでryo (