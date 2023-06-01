シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）が２０１７年６月にリリースした楽曲「ピースサイン」が、今年５月付で米レコード協会（ＲＩＡＡ）からゴールド認定されたことが１２日、分かった。自身通算３度目の認定となり、日本語詞楽曲で受けた認定回数として歴代トップに躍り出た。同曲は１７年４月から放送されたテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第２期のオープニングテーマとして書き下ろした作品。リリースから９