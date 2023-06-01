働き方改革で“変わったこと”と“変わらなかったこと”。人材育成を支援している企業が行った「働き方の価値観の変化」に関する意識調査によりますと、2019年の働き方改革関連法の施行以降、実際にどんな影響があったかという質問に対し、半数近い人が「大きな影響はない」と回答しました。一方、「影響があった」と答えた人のうち、最も多かったのは“残業など働く時間の変化”、次いで“人手不足による業務負担の増加”が挙げら