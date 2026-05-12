グラビアアイドル新垣優香が12日までにインスタグラムを更新。浴衣姿を公開した。「はだけちゃった#みんな大好き気崩し浴衣#なんなら普通に着るよりこっちの方が好きなんだよねきっと#今年の夏も浴衣着てお出かけしたいな」とコメントし、浴衣姿をアップした。浴衣を着崩した姿を2枚披露しており、寝転んで胸元がはだけた姿と、後ろ向きで背中を露出させた姿を公開している。この投稿にフォロワーからは「つ、つけてないじゃん」