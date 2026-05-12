ORCALANDの新曲「成仏Come true」が、TVアニメ『うしろの正面カムイさん』のオープニング主題歌に起用された。 （関連：GRAPEVINE、一瞬の沈黙すら生んだ圧巻の演奏“縛りのない”自由なステージで見せたこだわりと未来への兆し） 本アニメは、『裏サンデー』（小学館）および『マンガワン』にて連載中の同名ホラーコメディ漫画が原作。強大な霊力を持つ著名な霊能力者のカムイが、霊感を持つが除