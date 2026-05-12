山本選手のトレードについて質問に答える相川監督＝横浜（花輪久写す）山本のトレード成立を受け、横浜ＤｅＮＡの相川監督は試合前に取材に応じた。２０２２年のバッテリーコーチ就任以来、教え子の一人として成長を後押しし、「一番長く接してきた選手。個人的な感情は当然ある。寂しさはあるが、どこに行っても素晴らしい選手であり続ける」と複雑な胸中を語った。正捕手を手放したチームは今後、２１歳の松尾と３６歳の戸