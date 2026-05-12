5月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 応用地質 [東証Ｐ]決算月【12月】5/12発表 毎年6月末と12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数と保有期間に応じて2000～2万2000ポイント）を年2回付与する。 ■拡充／変更――&