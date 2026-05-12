5月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



応用地質 <9755> [東証Ｐ] 決算月【12月】 5/12発表

毎年6月末と12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数と保有期間に応じて2000～2万2000ポイント）を年2回付与する。



■拡充／変更 ―――――――――――



井村屋グループ <2209> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/12発表

優待品のうち自社グループ商品を750～2000円相当に拡充する。



ウェルス・マネジメント <3772> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/12発表

保有株数「400株以上600株未満」の区分（優待金額7500円）を追加。600株以上1000株未満の優待金額を1万円に拡充する。



くろがね工作所 <7997> [東証Ｓ] 決算月【11月】 5/12発表

継続保有期間の区分（26年11月末基準日は6ヵ月以上、27年11月末以降は1年以上）を追加し、QUOカードの金額を保有株数に応じて500～1000円分増額する。



アサンテ <6073> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/12発表（場中）

継続保有期間の要件を導入。27年3月末基準日は「6ヵ月以上」、27年9月末以降は「1年以上」の継続保有が必要となる。また、現行のギフトカードに加え、27年3月末から新たに自社サービス割引優待を追加する。



東北銀行 <8349> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/12発表（場中）

「株主優遇定期預金」の適用金利を現行の0.75％から1.0％に引き上げる。また、新たに26年9月末に100株以上を保有する株主を対象にQUOカード1000円分を贈呈する。



株探ニュース