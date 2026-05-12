トヨタ自動車の源流にあたる豊田自動織機は１２日、臨時株主総会を開き、６月１日の上場廃止に関する議案を可決した。７７年間に及ぶ上場の歴史に幕を下ろし、物流の自動化など成長分野への投資に集中する。伊藤浩一社長は臨時株主総会で「上場でも非上場でもやることは全く同じ。社会に貢献できる企業として尽くしていく」と説明した。名古屋市の６０歳代の男性株主は読売新聞の取材に対し、「短期的な株主の利益のためではな