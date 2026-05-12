６６歳の有名俳優と２０歳年下妻の夫婦ショットが注目を集めている。１２日までに自身のインスタグラムで「先日サザコーヒー二子玉川店に行ってきましたサザコーヒーは店舗によって雰囲気が全然違って面白いですね〜」と報告したのは、俳優の村田雄浩（６６）。「今回のコーヒーは”ブラジルメラード”爽（さわ）やかな甘さがあって飲みやすくホッとしたい時には助かりますそして“ベイクドチーズケーキとＳＬ