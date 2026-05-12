大阪6月限 日経225先物62660+260（+0.41％） TOPIX先物3869.0+27.0（+0.70％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比260円高の6万2660円で取引を終了。寄り付きは6万2890円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2935円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして6万3000円を捉えると、前場中盤にかけて6万3260円まで上げ幅を広げた。