日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」ダイジェスト映像サムネイル 日向坂46・17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）TYPEA,Bに収録される”日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」”のダイジェスト映像が日向坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。【動画】日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」ダイジェスト映像”