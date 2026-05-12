ふるさと納税の仲介手数料の減額を要請します。総務省は、ふるさと納税について、仲介するポータルサイトの運営事業者への支払額などの実態を調査し、結果を公表しました。それによりますと、2024年度に自治体が事業者側に支払った手数料は1379億円で、寄付額の11．5％にのぼることが明らかになりました。林総務大臣：1379億円もの高額に達していることについて、私としても強い問題意識を有しております。林総務大臣は、12日の会