齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。5月11日（月）の放送では大盛況に終わった番組イベントの裏側を公開し、齊藤が涙ながらに胸の内を語る場面があった。【映像】齊藤京子、涙ながらに語った“恩人”への思い「今の私があるなって思います」5月4日（月・祝）、東京ドリームパークにて開催された『齊藤京子×ヒコロヒーが東京ドリームパークで腹くくって最後に○○するライ