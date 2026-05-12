お笑いコンビ・囲碁将棋の根建太一が、きょう12日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【写真】『相席食堂』旅人は…今井らいぱち世界各地の格闘技を体当たりで習得し、芸能界最強の格闘王を目指すシリーズ「世界の格闘技相席」。第3弾の今回は、根建がブラジリアン柔術を学ぶ。競技人口500万人を超えると言われている人気の格闘技で、総合格闘技の基盤ともいわれるブラジリアン柔術。日本