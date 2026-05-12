ブランドアンバサダーで9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する、イタリアのラグジュアリーブランド・フェンディ（FENDI）のスペシャル企画「JOURNEY ―“旅路”」第2弾のムービーが12日、公開された。【写真】ビルに囲まれて…爽やかなシャツ姿の目黒蓮101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒の軌跡を追う本プロジェクト。第2弾となる今回は、目黒が新たな舞台として挑戦