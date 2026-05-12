ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＬＥＯ（２７）が１２日、都内で「第１回映画館大賞」授賞式にタレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）らと登壇した。全国延べ３０００人を超える映画館スタッフが映画館で見てほしい作品を投票し大賞を選出する企画。映画館大賞のアンバサダーに就任し、ＬＥＯはデビュー前に映画館でアルバイトをしていたと告白。「自分がいろんなことを学ばせていただいた映画館に恩返しができるチャンスをいただけてうれしかっ