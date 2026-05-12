ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＬＥＯ（２７）が１２日、都内で「第１回 映画館大賞」授賞式にタレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）らと登壇した。

全国延べ３０００人を超える映画館スタッフが映画館で見てほしい作品を投票し大賞を選出する企画。映画館大賞のアンバサダーに就任し、ＬＥＯはデビュー前に映画館でアルバイトをしていたと告白。「自分がいろんなことを学ばせていただいた映画館に恩返しができるチャンスをいただけてうれしかったです」としみじみと話した。

当時の思い出を聞かれると「いろんなセクションをやらせてもらったんですが、一番、うまいポッポコーンを作っている自負だけありました。友達も多かったですし、自分が日本一うまいポッポコーンを作っているんだという気持ちでポップコーンを弾いてました」と満面の笑みを浮かべた。

司会の荘口彰久アナウンサーから一日ポップコーン店長をやる気は？と聞かれると「全然いいですよ。次回、来年」と前向きに話した。

記念すべき第１回の大賞は「国宝」が選出され、映画館での再上映が決定。李相日監督に受賞楯が贈呈された。