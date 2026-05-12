小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は13日が初日。12日は前検が行われた。前々回の松戸で決勝へと進出した北津留千羽（20＝福岡）。昨年5月のデビューからまだ優勝はないが、父・翼（90期）の指導のもと、懸命に自転車と向き合っている。「お父さんと長い距離を乗ってきました」。以前よりも表情に自信が見えるようになってきた。気合十分の北津留が予選で上位着を目指す。