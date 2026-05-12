都内で初めての取り組みです。環境負荷の低い「グリーン水素」を使った、商業向けの発電設備がきょう公開されました。東京都小池百合子 知事「水素はエネルギーの安定供給と脱炭素の切り口の一つでございます。都内でグリーン水素の需要を拡大していくという、その上でですね、非常に重要な本日の取り組みだと」TBSグループの赤坂熱供給は、グリーン水素を用いた発電や熱エネルギー供給設備の稼働開始を発表しました。グリ