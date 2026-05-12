◇出場選手登録【ソフトバンク】山本恵大外野手【西武】豆田泰志投手【ロッテ】岡大海外野手、山口航輝外野手【阪神】西勇輝投手【DeNA】筒香嘉智内野手【広島】田村俊介外野手【ヤクルト】ホセ・オスナ内野手◇同抹消【ソフトバンク】尾形崇斗投手、柳町達外野手【ロッテ】石川慎吾外野手【DeNA】山本祐大捕手