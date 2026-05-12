【第19話】 5月12日 無料公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は、ましまし氏のマンガ「本日の卜部さんと」の第19話「むしとり！」をWebアクションに公開した。 第19話では、卜部に呼び出された木下は、卜部、ヒスイの3人で車でコンビニを回る虫取りに参加することとなる。卜部は、たくさん捕れたら売るのだと言うが……。 なお、Webアクションでは最新話となる第20話「ばす