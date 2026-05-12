福井県は12日、県内に住む40代男性がはしかに感染したと発表しました。福井県内ではしかの感染が確認されるのは2025年5月以来です。はしかに感染したのは、丹南健康福祉センター管内に住む40代の男性です。男性は5月6日に発熱後、8日になって医療機関を受診し、10日に麻疹ウイルスへの感染が確認されました。男性は他の人への感染力があるとされる5月5日以降は、東京や神奈川を観光で訪れていましたが、福井へは自動車で戻っていた