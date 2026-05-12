【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が5月12日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたドバイチョコ餅を公開し、注目を集めている。【写真】辻ちゃん18歳長女「見た目がおしゃれ」“売り物級”手作りドバイチョコ餅◆希空、手作りドバイチョコ餅公開希空は「希空’sキッチンwith親友ちゃん」と文字を入れて、モザイクで顔を隠した親友と共にドバイチョコ餅を食べている様