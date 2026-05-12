「インド製なんだけど、イギリスの名残りがある」!?2026年5月9日と10日の2日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されたアウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイルトウキョウ）2026」では、人気お笑い芸人らが登壇するスペシャルステージがおこなわれました。なかでも開催初日の5月9日、「オトナの趣味」を題材におこなわれた「おぎやはぎ」×「ドランクドラゴン」鈴木拓さんのトークに注目が集ま