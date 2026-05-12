全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御徒町のとんかつ店『ぽん多本家』です。タベアルキスト：マッキー牧元さん“イチ推し”脇役まで隙なし伝統の味わいを家族で守り続けるご存じ、とんかつ業界の重鎮といえばここ。宮内庁の料理人だった初代がウイーン風仔牛のカツレツをヒントに素材を豚肉に変え、日本の天ぷらの技法で確立させたのが伝統の「カツレツ」だ。カツレツ38