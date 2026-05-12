「麻薬王」パク・ワンヨル（47）に麻薬を供給した疑いでタイ現地で検挙された麻薬犯チェ・ビョンミン（50）の身元が公開された。【写真】フィリピン刑務所から韓国闇社会を牛耳った「麻薬王」の素性京畿（キョンギ）南部警察庁は、5月12日午前9時から6月11日午前9時までの1カ月間、ホームページを通じてチェ・ビョンミンの名前、年齢、マグショットを公開すると発表した。公開期間が終了すると、関連法に基づき当該情報は削除され