【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の最終回が、5月12日よる8時より放送される。【写真】ワースカ最終審査へ進出した候補生◆“世界で活躍する1人”の座をかけた最後のステージ『WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYB