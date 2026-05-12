40代になると、住宅ローンや子どもの教育費などで家計が圧迫され、なかなか貯金が増えないと悩む家庭も多いのではないでしょうか。「うちは貯金300万円だけれど、同世代はもっと貯めているのだろうか」と不安に感じる人もいるかもしれません。 本記事では、公的なデータをもとに40代のリアルな貯蓄事情を確認し、貯金300万円という数字の意味と、老後に向けた対策について解説します。 40代の「平均」