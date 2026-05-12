40代で「貯金300万円」は“平均より少ない”ですか？ わが家は「住宅ローン・教育費」で手一杯ですが、同世代は“もっと貯めてる”のでしょうか？ 40代の中央値も確認

40代の「平均」と「中央値」の大きなズレ

自分の貯金額が同世代のなかでどの位置にあるのかを知るため、金融経済教育推進機構が発表している「家計の金融行動に関する世論調査」2025年のデータを確認してみましょう。

同調査によると、40代（二人以上世帯）の金融資産保有額の平均値は1486万円となっています。この数字を見ると「300万円は少なすぎる」と焦るかもしれません。しかし、平均値は一部の高収入で貯蓄が多い人によって数字が引き上げられる性質があるため、一般的な実感と外れることがよくあるのです。

そこで参考にしたいのが、金額を低い順から並べたときにちょうど真ん中にくる「中央値」という考え方になります。同調査における40代の中央値は500万円です。

また、40代の貯金300万円未満の割合は40.1％で、うち金融資産を保有していない人が18.8％います。これから見ると、300万円は中央値よりは少ないものの、決して低すぎる水準ではないといえるでしょう。



なぜ40代は貯金が難しい？ 人生の「2大支出」が重なる時期

40代で貯金が300万円前後にとどまる家庭が多いのには、明確な理由があります。それは、「教育費」と「住宅費」という、人生で最もお金がかかる時期が重なりやすい時期だからです。

子どもが中学生や高校生になると、学習塾の費用や学校の授業料などが家計に重くのしかかってきます。

さらに、30代で住宅ローンを組んだ家庭であれば、毎月の返済に加えて、固定資産税や修繕費などの負担も続くことになるでしょう。手取り収入が急激に増えるわけではない中で、これだけの支出を抱えれば、貯金に回せるお金が残らないのは当然のことだといえます。



50代に向けて！ 今から始めるリカバリープラン

今は貯金300万円であっても、老後に向けて少しずつ家計を改善していくことは十分に可能です。ここでは、すぐに取り組める対策を2つ紹介します。



固定費を見直して「貯める力」を増やす

まずは、毎月決まって出ていく固定費を見直すことが大切です。スマートフォンの料金を格安プランに変更したり、利用していない定額サービス（サブスクリプション）を解約したりするだけでも、月に数千円から1万円以上の節約につながります。浮いたお金は生活費に回すのではなく、自動積立などを利用して先取りで貯金する仕組みを作ると良いでしょう。



新NISAやiDeCoで効率よく資産を育てる

少しでも余裕ができたら、国の税制優遇制度を活用してお金に働いてもらう仕組みを取り入れるのがおすすめといえます。2024年に拡充された「新NISA」であれば、投資で増えた利益に税金がかかりません。

また、私的年金制度である「iDeCo」を使えば、積み立てた金額が全額所得控除になり、毎年の所得税や住民税を安くする効果があります。少額からでも長く続けることで、将来に向けて大きな資産を育てる助けになるはずです。



まとめ

40代で貯金300万円という金額は、同世代の中央値と比較すると少ないものの、決して悲観するような数字ではありません。住宅ローンや教育費で手一杯になるのは、多くの家庭が通る道といえます。

周りの平均値と比べて焦るのではなく、まずは現在の家計の無駄を省き、できる範囲から少しずつ老後に向けた資産づくりを始めてみてください。正しい知識で一歩ずつ進むことが、将来の安心へとつながっていくことでしょう。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC） 家計の金融行動に関する世論調査 2025年

金融庁 NISA特設ウェブサイト

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士