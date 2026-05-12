【モデルプレス＝2026/05/12】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「顔付きおにぎり凝っててすごい」“頑張ったけど80点”の2歳息子弁当◆宮崎宣子、2歳息子の弁当披露宮崎は「昨日のお弁当。頑張ったけど、80点」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。切り抜いた海苔で作っ