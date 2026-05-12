ハムレット＝市川染五郎©松竹／梅田芸術劇場 その危うさが、とにかく不穏で目が離せない市川染五郎×デヴィッド・ルヴォーが描いた“新しい解釈” 舞台『ハムレット』観劇レビュー 囲み取材で演出のデヴィッド・ルヴォーさんは、「これは“現代版ハムレット”です」とはっきり言い切っていた。キャスト陣も、既存の『ハムレット』に寄りかからず、“新しい解釈”へ飛び込もうとしてい