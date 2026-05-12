佐藤貿易は5月1日、台湾・屏東(ピントン)産の最高級ブランド「チャンピオンマンゴー」の本年度収穫分の予約販売を、自社ECサイトにて開始した。チャンピオンマンゴー今回の予約販売は、4月に奈良県で開催されたかき氷イベント「ひむろしらゆき祭」での大反響を受けて実施する。イベントでは、台湾の人気店「朝日夫婦」とコラボレーションし、同マンゴーをふんだんに使用したかき氷を提供したところ、2日間で200杯以上が完売するほ