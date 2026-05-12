【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が5月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。【写真】1児の母・35歳元テレ東アナ「小顔が際立つ」美容院駆け込んだ新ヘア◆鷲見玲奈、新ヘアスタイル披露鷲見は「ゴールデンウィーク始めから、私と娘のどちらかが常に風邪をひいていて、やっと治ったタイミングで美容院に駆け込み」とつづり、写真を投稿。ネイビーの五分袖トップ