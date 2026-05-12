【モデルプレス＝2026/05/12】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが5月11日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「圧倒的な等身」美ボディ際立つ胸元ざっくりミニワンピ姿◆阿部なつき、白ワンピ姿披露阿部は「きもちよすぎる」とつづり、写真を投稿。胸元がザックリと開いたタイトなシルエットの白いミニ丈ワンピース姿で、スラリと長い脚が際立っている