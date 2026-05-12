撮影: 岩田えり／ミュージカル『最強のふたり』製作委員会 実話を基にした名作映画『最強のふたり』 世界中で記録的なヒットを巻き起こしたこの作品が、この度、日本で世界初のオリジナルミュージカルとして上演されます。 今記事では、浦井健治さん、川平慈英さんら豪華キャストによって新たな命を吹き込まれた『最強のふたり』の観劇レビューをお届けします。 なお、お二人の共演は、2019年のミュージ