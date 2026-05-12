【写真＆動画】向井康二の旅の思い出（全10枚）／過去のプライベートショット Snow Manの向井康二が、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の写真を公開し、反響を集めている。 ■向井康二、自然の中でリラックスした姿 投稿では、「#旅の思い出」とつづり、旅先での写真を公開。 大きな木の下のベンチに腰掛ける姿や、緑に囲まれた横顔、夕日をバックにピースをするショットなど、自然の中で過ごす