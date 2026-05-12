【レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット】 6月27日 発売予定 価格：9,900円 タカラトミーは、変形玩具「レクスブレイド＆シルヴァーテイル ワイルドッキングセット」を6月27日に発売する。価格は9,900円。 本商品は5月20日よりYouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信予定のショートアニメ「トランスフォ}