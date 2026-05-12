相続や贈与の話になると、つい「その財産が誰の名義になっているか」という形式面に目が向きがちです。たとえば保険や共済であれば、「契約者は誰か」「受取人は誰か」といった名義関係を確認すれば十分だと考えてしまうかもしれません。しかし、税務の世界で本当に重視されるのは、「そのお金を“実際に負担していたのは”誰か」という点です。この視点が抜け落ちていると、あとから思わぬ税負担が生じることがあります。今回は、