歌手の岡本真夜（52）が11日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでも親交がある女優を明かした。「昨日は中山忍さんがライブを見にきてくださいました」と女優の中山忍とのツーショットを公開した。「忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます」と告白した。「美穂さんが繋いでくださったご縁」と、忍の姉で、2024年に他界した歌手で女優の中山美穂さん（享年54）からの縁であることを明