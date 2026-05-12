トライアルホールディングスは続伸。１１日取引終了後、４月の月次売上高速報を発表。トライアルの既存店売上高は前年同月比２．８％増と、４カ月連続で前年を上回った。客数がやや減少したものの、客単価の上昇で補った。全店売上高は同１０．０％増とプラス基調を維持した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS