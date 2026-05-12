午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５８６、値下がり銘柄数は９２４、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位にその他金融、石油・石炭、鉱業、卸売など。値下がりで目立つのは水産・農林、空運、小売など。 出所：MINKABU PRESS