ニッパツがストップ高の水準となる３４４５円に買われ、上場来高値を更新した。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算を発表。あわせて２７年３月期の業績予想を公表した。今期の最終利益は減損損失の計上が響いた前期の水準に比べて６１．５％増の４５０億円を計画する。営業利益は前期比２８．９％増の５９０億円の見通しで、過去最高益の更新を見込む。半導体プロセス部品や、データセンターなどに用