「風、薫る」（NHK）には原案の評伝小説『明治のナイチンゲール大関和物語』がある。その著者・田中ひかるさんは「私の本はフィクションだが、執筆に当たって大関和さんの人物像を調べたところ、感情が激しく、よく泣いた人だということが分かった」という――。桜井看護学校1期生の卒業写真、前列右から2番目が大関和、左から2番目が鈴木雅（「風、薫る」大家直美のモチーフ）写真＝医療法人知命堂病院提供■看護学校の写真に想