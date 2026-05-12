初代のオープンモデルを思い起こさせる1台ルノーが英国で販売している電動クロスオーバー『4 Eテック』に、折りたたみ式ソフトトップ仕様が追加された。1960年代の初代4に設定されていたオプションを彷彿とさせるものだ。【画像】1960年代に人気を博した『4』がクロスオーバーに【ルノー4 Eテックを詳しく見る】全22枚今回登場した『プラン・シュッド』（フランス語で「南へ」という意味）仕様の価格は、標準モデルよりも1500ポ